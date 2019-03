Boris Becker: Drama um seine Neue! Jetzt explodiert Lilly

Er holt sie bereits in seinen engsten Familienkreis! (51) stellte seinem Sohn Elias (19, aus der Ehe mit ) vergangene Woche die neue Frau an seiner Seite vor. "Closer" erwischte die drei bei einem Restaurantbesuch in London. Seiner Ex Lilly (42) dürfte das jedoch ganz und gar nicht schmecken. Immerhin könnte Boris durchaus planen, dem Model auch seinen jüngsten Sohn Amadeus (9) bald vorzustellen…

Zwischen Boris und der Britin Layla Powell (31) scheint sich in den letzten Wochen ein enges Vertrauensverhältnis aufgebaut zu haben. Und das, obwohl sie aus ziemlich zweifelhaften Verhältnissen stammt, sogar zwei kriminelle Brüder und Verbindungen zu einer britischen Drogen-Gang hat. Aber gegen Liebe ist kein Mittel gewachsen – und Layla muss für den ehemaligen Tennis-Star etwas ganz Besonderes sein. Denn eigentlich war Boris bisher eher als flatterhaft bekannt, sagen Insider. Eine feste Bindung oder gar Beziehung war für ihn kein wirkliches Thema. Mit Layla sieht das offenbar anders aus.

Boris Becker macht Nägel mit Köpfen

Vor wenigen Wochen sah man die beiden zum ersten Mal gemeinsam seine Wohnung verlassen. Jetzt das Familien-Dinner mit Elias. Auch hier war die Stimmung gelöst, man verstand sich offenbar prima. Beobachter sagen sogar: „Boris konnte den ganzen Abend die Augen nicht von Layla lassen.“ Nach dem Abendessen, gegen 23 Uhr, fuhr Boris seine Liebste noch nach Hause und küsste sie zum Abschied. Elias saß währenddessen entspannt auf der Rückbank. Der Teenager hat offenbar keine Berührungsängste mit der neuen Flamme seines Papas. Als erfolgreiches Model hat sie ihm vielleicht sogar Tipps für das Business geben können – immerhin ist Elias selbst auf Laufstegen unterwegs.

Boris Beckers’ Noch-Ehefrau Lilly dürfte dagegen weniger entspannt mit der Situation umgehen: Auch sie wird mittlerweile wissen, was Layla für einen dubiosen Background hat. Ein Grauen für jede fürsorgliche Mutter. Ihre Freundin Natalie Lefevre (42) sagte kürzlich zur "Closer": „Lilly ist eine tolle Mama mit viel Herz – und ihr wichtigster Fokus ist Amadeus!“ Und den wird sie wie eine Löwin vor jedem schützen, der ihm schaden könnte. Vielleicht auch vor Layla.