Boris Becker: Drogenskandal hinter Gittern

Wie nun Filmemacher Chris Atkins, der selber in Wandsworth einsaß, berichtet, herrschen auf den Gängen des Horrorknasts ganz eigene Gesetzt. Vor allem das Thema Drogen ist ein heikles Thema in dem Gefängnis. So offenbart Chris: "Es ist die Hölle. Die Gefängnisse sind überfüllt und es gibt nicht genügend Wärter. Viele Häftlinge haben schwere psychische Probleme, überall liegen Drogen rum. Es ist einfach ein sehr, sehr gefährlicher, gewalttätiger, chaotischer Ort." Oh Gott! Definitiv furchtbare Nachrichten, die einen düsteren Schatten auf den Gefängnisalltag von Boris werfen! Wie sich die Ex-Tennislegende wohl in den nächsten Monaten damit arrangieren wird? Wir können gespannt sein! Sein Promistatus als Tennis-Star wird ihm dabei jedoch nicht behilflich sein! So fügt der Filmemacher abschließend hinzu: "Wir in England mögen Boris Becker eigentlich, er wird nicht gehasst. Die Gefängniswärter werden ihn auch kennen, aber die meisten Häftlinge sind ziemlich jung, Gangmitglieder Anfang 20, unglaublich arm. Die gucken eher Fußball. Wenn er Fußballer wäre, wäre es vielleicht anders." Oh je ...