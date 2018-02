Boris Becker: Ehe-Drama! Jetzt verliert er alles!

Da sind sie wieder – die drei Probleme von Boris Becker (50): Erst ist sein Geld weg, dann seine Pokale – und jetzt seine Lilly (41)!

Seit Bobbeles Pleite-Skandal scheint die Ehe des Paares immer mehr den Bach runterzugehen. Ein getrennter Familien-Urlaub und ernüchternde Worte von Lilly („Ich mache mein Leben für meinen Sohn“) deuteten schon auf eine schwere Krise hin. Doch jetzt sind die beiden am Tiefpunkt ihrer Beziehung angekommen. Es ist alles noch viel schlimmer. Die beiden gehen längst getrennte Wege!

Lilly Becker: Erwischt mit einem anderen Mann!

Denn während Boris bis jetzt am anderen Ende der Welt in Australien weilte und mit dem deutschen Tennis-Team beschäftigt war, ist seine Gattin hierzulande Gast auf Promi-Partys. Solo – und mit neuer Frisur!

Was will Lilly uns mit ihren Rastazöpfen sagen?

Ist mit Boris schon alles gelaufen? Ihre Typveränderung spricht Bände. Neuer Look, neuer Mann? In London wurde sie in Begleitung eines jungen Mannes erwischt. Er war mit Lilly und Amadeus am Samstag zum Brunch verabredet – und Boris? Ja, der war ganz weit weg.

Zur Trennungs-Theorie würde auch die Begegnung mit Boris’ Ex-Verlobten, Alessandra Meyer-Wölden (34) passen. Die beiden trafen sich vor wenigen Tagen bei der Hairfree-Party von Jens Hilbert 40) in Darmstadt – und verstanden sich blendend! „Wir beide sind starke Frauen, sie ist auch eine starke Frau, und wir unterstützen einander“, erklärte Lilly.

Früher konnte sie Boris’ Ex-Verlobte gar nicht ausstehen. Seltsam, dass die beiden jetzt auf dicke Freundinnen machen. Ebenfalls merkwürdig: Auf Instagram veröffentlichte das Model ein Foto mit der Aufschrift: „Valentinstags-Logo für Singles!“

Tja – und da waren sie wieder – seine drei Probleme...