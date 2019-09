Boris Becker: Erwischt! Wer ist die neue Frau an seiner Seite?

Sie ist jung, hübsch und passt genau in sein Beuteschema. Bei den US Open in New York wurde mit einer unbekannten Frau gesichtet. Die beiden steckten auf der Tribüne immer wieder die Köpfe zusammen, tuschelten und hatten sichtlich viel Spaß miteinander.

Hat Boris Becker eine neue Freundin?

Bisher hat der 51-Jährige nicht verraten, ob es sich bei der hübschen Dame um seine neue Freundin oder nur um eine nette Tennis-Bekanntschaft handelt. Seit der Trennung von sah man Boris immer mal wieder in weiblicher Begleitung. Ernste Beziehungen scheinen sich daraus jedoch nicht entwickelt zu haben.

Schon im Juli schlug der Tennis-Star mit einer hübschen Frau in Wimbledon auf. Damals begleitete ihn das Model Layla Powell auf die Tribüne. Kurze Zeit später wurden die beiden laut BILD auch beim gemeinsamen Essen in London gesehen. Becker scheint sein Single-Leben wohl in vollen Zügen zu genießen…

