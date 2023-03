Boris Becker: Familie in Gefahr! Seine dunkle Vergangenheit holt ihn ein

Während seiner Haftstrafe war Becker ja in zwei Gefängnissen, die beide böse Überraschungen für ihn bereithielten. In Wandsworth, dem ersten Knast, hätte ihn ein mehrfacher Mörder erpresst, ihm gedroht, erzählte Becker. Der Insasse hätte sich als "sehr gefährlich" entpuppt. Aus Vorsicht verschwieg Boris dessen Namen. Andere hätten ihn vor dem Angreifer beschützt, sein Leben gerettet. Im zweiten Gefängnis, in Huntercombe, gab es einen Häftling, "der wollte mich umbringen", so Boris unter Tränen, "ich habe so gezittert". Obwohl Boris versuchte, als "hoher Risikofall" im Knast möglichst nicht aufzufallen. Muss er sich wieder verstecken, weil er seine Feinde auf den Plan rief? Und es geht ja nicht nur um ihn selbst. Seine Feinde könnten auch seine Familie bedrohen, den kleinen Amadeus, seine betagte Mutter. Um sich für das Ausplaudern der Knast-Anekdoten an Boris zu rächen.

Gleichzeitig beharren Boris Beckers Gläubiger darauf, noch immer auf ihre vom Tennis-Ass geschuldeten Millionen zu warten! Für einen echten Neuanfang müsste er erst mal diese Forderungen erfüllen, so ein Geprellter. Boris Becker ist gegenwärtig frei. Doch von Feinden aus der Vergangenheit verfolgt.