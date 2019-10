Boris Becker: Geheime Liebe! Layla Powell packt aus

Foto: Photo by Alexander Hassenstein/Getty Images for BMW

Ausgerechnet Boris Beckers Ex-Frau plauderte kürzlich aus, dass er wieder in festen Händen ist. Wer die neue Frau an seiner Seite ist, wurde bisher jedoch noch nicht verraten. In den letzten Wochen wurde immer wieder vermutet, dass Layla Powell das Herz des 51-Jährigen erobert haben könnte. Doch was steckt wirklich dahinter?

Layla Powell packt aus

Gegenüber verrät das Model nun, dass an den Gerüchten nichts dran ist. „Wir sind Freunde“, stellt sie klar. „Ich kenne Boris seit einigen Jahren. London ist klein. Da kennt jeder jeden.“

Layla interessiert sich –genau wie Boris- sehr für Tennis. Das gemeinsame Interesse verbindet sie allerdings nur freundschaftlich. „Wir werden immer Freunde sein. Das ist alles, was ich dazu sagen will“, betont die junge Frau. Das Rätsel um die geheime Liebe von Boris ist also immer noch nicht gelöst…

