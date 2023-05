Boris Becker: Goodbye Deutschland! Hier wohnt er jetzt mit seiner Lilian

Auch in Mailand führt Boris Becker wieder ein Leben ohne Sorgen: In den letzten Wochen wurde er mehrfach im Casa Cipriani gesehen, in dem nur Mitglieder Zutritt haben oder an der Bar des 5-Sterne-Hotels "Portrait Milano". Auch bei einem Besuch aus Paris ließ sich Boris nicht lumpen und übernachtete im Intercontinental Hotel am Place Vendôme im ersten Arrondissement von Paris, in dem eine Nacht um die 600 Euro kostet.

Auf die Frage, ob er mittlerweile in Mailand lebe, wollte Boris sich nicht äußern. Offiziell ist der 55-Jährige nämlich noch bei seiner Mutter in Deutschland gemeldet...

Auch interessant:

Wie sehr das Gerichtsurteil die Familie des Tennis-Stars belastete, erfährst du im Video: