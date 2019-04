Boris Becker und Barbara: Heimliche Liebes-Treffen im Restaurant

Reddit this

Geht da wieder was? Boris Becker und seine Ex-Frau Barbara hatten immerhin acht schöne Jahre miteinander...

Elegant, im blauen Anzug und mit fliederfarbener Krawatte ging beim Deutschen Kosmetikpreis in Düsseldorf über den roten Teppich. An seiner Seite: Sohn Elias, der erfolgreich als Model arbeitet. Boris wirkt entspannt, lächelt fröhlich. Fast so, als wären die Sorgen der letzten Monate, seine Insolvenz, der Rosenkrieg mit Ehefrau Lilly wie weggeblasen. Ob Layla Powell, das Model, das ihn zuletzt immer wieder begleitete, daran schuld ist?

Boris und Barbara kommen sich näher

Wohl eher nicht! „Ich bin Single“, gab der Ex-Tennis-Star zu verstehen. Dass er wieder so glücklich wirkt, hat nämlich einen ganz anderen Grund. Boris und seine Ex-Frau Barbara scheinen sich wieder näher zu kommen. Bei einem romantischen Abendessen mit Kerzenschein im Hyatt-Hotel Düsseldorf, plauschten die beiden über vergangene Zeiten, über die gemeinsamen Söhne Noah und Elias. Barbara tanzt derzeit bei „Let’s Dance“ in Köln. Dass ihr Ex-Mann in der Nachbarstadt Düsseldorf weilte, nutzten die beiden sofort, um sich wiederzusehen.

Boris und Barbara Becker: Liebes-Comeback? Jetzt spricht seine Mutter

Ein heimliches Liebestreffen, das ein Gast im Restaurant beobachtet: „Man konnte sehen, wie vertraut sie noch immer miteinander sind. Sie schauten sich tief in die Augen, lachten und scherzten miteinander!“. „Wir haben uns gut unterhalten“, bestätigte auch Boris. „Ich wäre gerne noch zum Fortuna-Spiel gegangen, habe es zeitlich aber nicht geschafft.“