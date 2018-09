Boris Becker: Wer ist DIESE Unbekannte an seiner Seite?

vermied auf der Wiesn jeden Kontakt mit Fotografen und nutzte einen Hintereingang – ganz verstecken konnte er sich dann aber doch nicht.

Boris Becker: Mit fremder Schönheit beim Oktoberfest

Boris Becker wurde auf dem Oktoberfest in Begleitung einer unbekannten Dame gesichtet, wie die Münchner „tz“ berichtet. Die Brünette trug auf den Schnappschüssen ein weiß-blaues Dirndl. Der Sport-Star soll auf der Theresienwiese mit der unbekannten Dame geflirtet haben, was das Zeug hält. Während versucht, mit der Vergangenheit abzuschließen, genießt Boris das Leben auf dem Oktoberfest und scheint nichts anbrennen zu lassen.

Unterdessen hat seine Ex-Frau Lilly Becker ausgepackt. „Es ist sehr schwer gerade. Niemand will, dass so etwas passiert“, sagt das Model in der „B.Z.“. Im Rampenlicht will sie trotzdem bleiben: „Wo soll ich denn sonst hin? Ich war insgesamt 13 Jahre mit einem Weltstar zusammen. Soll ich etwa Hausfrau werden? Ich weiß gar nicht, wie das geht.“