Boris Becker: Jetzt bricht Alessandra Meyer-Wölden ihr Schweigen

Bei dem Charity-Event "Tribute to Bambi" tauchten die beiden Becker-Exen sogar Arm in Arm auf dem roten Teppich auf. Dennoch ist Alessandra Meyer-Wölden ehrlich und sagt gegenüber "RTL", dass es nicht immer einfach für sie war und lange gedauert hat, bis sich das Verhältnis zu Lilly so entwickelt hat: "Aber wenn man mal angekommen ist, merkt man doch, dass einen die Vergangenheit auch extrem verbindet", stellt das Model fest.