Boris Becker: Jetzt bricht das Lügengerüst von Ex-Frau Lilly zusammen

Wie Christian-Oliver Moser nun gegenüber "RTL" erläutert, ist er der Meinung, dass sich Lilly mit ihren Themen viel zu sehr in die Öffentlichkeit drängt. So gibt er zu verstehen: "Es geht eigentlich darum, deutlich zu machen, Lilly kümmert sich um den gemeinsamen minderjährigen Sohn, das macht sie auch ganz toll, aber ansonsten hat sie sich nach allem, was ich weiß, von dem Rest der Familie ziemlich stark entfernt - was ihr gutes Recht ist." Er ergänzt: "Aber dann hat sie aber umgekehrt auch nicht das Recht, und das hat sie getan, sich als Familiensprecherin zu gerieren. Das ist sie schlicht und einfach nicht. Das verletzt auch andere Familienmitglieder, die ihr nie dieses Mandat gegeben haben." Autsch! Ehrliche Worte, die so an Lilly Becker sicherlich nicht spurlos vorüber gehen. Was die Ex-Frau von Boris wohl über die Aussage denkt? Bis jetzt äußerte sie sich jedenfalls noch nicht dazu. Wir können also weiterhin gespannt sein!