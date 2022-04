Boris Becker: Jetzt nimmt seine Ex-Geliebte Angela Ermakova öffentlich Rache

Rache, so sagt man ja, ist ein Gericht, das kalt serviert wird. Und das, was Angela Ermakova Boris hier auftischt, ist fast gefroren. Eine Ewigkeit hat sie auf diesen Moment gewartet. Ihm alles heimzuzahlen, was er ihr angetan hat. Nicht die Tatsache, dass er sie damals bei der sogenannten "Besenkammer-Affäre" 1999 geschwängert hat. Nein, die gemeinsame Tochter Anna ist ihr allergrößtes Glück.

Aber dafür, wie er sie danach behandelt hat. Erst hat Boris den Sex mit Angela und das Baby verleugnet, dann Anna nicht als seine Tochter anerkannt. Angela musste ihn zum Vaterschaftstest zwingen, musste den Unterhalt von dem damals millionenschweren Tennisstar einklagen. Und dann ließ er es auch noch zu, dass die ganze Welt sie als leichtes Mädchen abstempelte

Boris hat nie damit gerechnet, dass Angela ihm eines Tages so in den Rücken fallen würde. Doch er sollte sich warm anziehen. Möglich, dass das erst der Anfang ist ...