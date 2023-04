Boris Becker: Jetzt schießt er sich endgültig ins Aus

"Ich glaube, dass ich etwas weiser, intelligenter geworden bin. Ich bin überzeugt, dass ich aus meinen Fehlern gelernt habe", sagte Becker vor wenigen Wochen. Aber hat er das wirklich? Seit seiner Haftentlassung gönnt sich der gefallene Tennisstar weiterhin schicke Hotels, teure Klamotten und geizt auch bei Restaurantbesuchen nicht! So dinieren Boris und Lilian offenbar mehrmals die Woche beim Nobelitaliener Nannina in Stuttgart. Hier in der Nähe wohnen die beiden – doch statt die Küche zu nutzen, schlendern sie lieber zu Fuß zum Luxuslokal.