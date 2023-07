Boris Becker: Jetzt tritt seine andere Ex Sandy Meyer-Wölden nach!

Boris Becker muss momentan ziemlich viel Kritik einstecken! Gerade erst offenbarte seine Ex Lilly, dass sie wegen seiner plötzlicher Verlobung mit Alessandra "Sandy" Meyer-Wölden 2018 zu harten Drogen griff. "Ich versuchte jeden Mushroom, jeden Alkohol, jede Droge auf Ibiza. Ich konnte gar nicht betrunken genug werden, um diesen Mann zu vergessen", erzählt sie in der neuen Skandal-Doku "Aufstieg und Fall von Boris Becker". Jetzt packt auch noch seine andere Ex aus...