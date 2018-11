Boris Becker: Klare Botschaft! Jetzt hat er endgültig genug

Die letzten Monate waren für wirklich nicht einfach. Kein Wunder: Das Ende einer Ehe ist natürlich keine schöne Angelegenheit. Plötzlich musste sich der 50-Jährige mit der Polizei, dem Gericht und fiesen Kommentaren herumschlagen.

Boris Becker spricht Klartext

Für seinen neuen Lebensabschnitt als Single hat die Tennislegende allerdings schon einen Plan. „Ich bin an einem Punkt in meinem Leben, an dem Frieden und Glückseligkeit meine obersten Prioritäten sind“, postet Boris auf . „Ich vermeide negative Energien in meiner Nähe."

Schnell wird klar, dass der Wimbledon-Champion keine Lust mehr auf Drama in seinem Leben hat. Ob diese Worte vielleicht auch an seine Ex-Partnerin gerichtet sind?