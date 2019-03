Boris Becker: Liebes-Drama um seine Neue!

Boris Becker wurde in letzter Zeit mit einer neuen Frau an seiner Seite gesehen. Doch Model Layla ist in ihrer Heimat England kein unbeschriebenes Blatt...

Groß, schlank, mit einer umwerfenden Ausstrahlung. (51) hat momentan nur Augen für das britische Model Layla Powell (31). Doch manchmal kann man nicht klar denken, wenn die Liebe einen blendet...

Gemeinsam verließen sie vergangene Woche sein Londoner Apartment, setzten sich in sein Auto, lachten, scherzten. Nur zwei Tage zuvor hatten die beiden den Abend bei einem Londoner Edel-Italiener verbracht, verließen das Lokal gegen ein Uhr nachts. Und fuhren zu ihm? Klingt wie ein ganz normales frisch verliebtes Paar. Oder zumindest nach einer heißen Affäre. Denn laut Boris’ Anwalt sei der Ex-Mann von (42) immer noch Single. Im Dezember sagte Boris zu "Closer": „Wenn ich sage, ich bin wieder auf dem Markt, heißt das auch, ich bin wieder zu haben. Ich war verheiratet. Wenn ich verheiratet bin oder in einer Beziehung, bin ich nicht für Flirts empfänglich.“ Doch schon damals war er offen für neue Bekanntschaften.

Tappt Boris Becker in die Liebes-Falle?

Nun gibt es die ersten Bilder vom Tennis-Ass und einer dieser Bekanntschaften. Aber ob Layla wirklich eine gute Wahl ist für Boris? Die Londonerin mit jamaikanischen Wurzeln hat ein Jura-Diplom, ist Unternehmerin und leitet eine Gesundheitsfirma. Allerdings stammt sie aus schwierigen Verhältnissen: Der Großteil ihrer Familie lebt in Bristol, einer von Drogen und Kriminalität gebeutelten Stadt Englands. Zwei ihrer mindestens vier Brüder saßen bereits wegen versuchten Mordes im . Sie hatten sich dafür rächen wollen, dass ihr Bruder Jama († 37) kurz zuvor brutal abgestochen worden war. Und das ist längst nicht alles: Beinahe jeder in ihrer Familie, auch Layla, ist eng mit der berüchtigten Gang Aggi Crew verbandelt. Jama soll sogar ein Mitglied gewesen sein. In den 90er-Jahren kontrollierte die Bande den gesamten Drogenmarkt der Stadt. Und auch heute noch soll sie ihre Hände bei kriminellen Geschäften mit im Spiel haben. Ein Foto bei , das Mitglieder der Gang zeigt, kommentierte Layla vor einiger Zeit mit „Schöne Familie“.

Lilly Becker: Jaa, nach dem Ehe-Aus endlich wieder glücklich!

Auch wenn Boris Becker sicherlich in der Lage ist, gut auf sich aufzupassen, könnte die Crew in dem neuen Mann an Laylas Seite eine Geschäftsmöglichkeit wittern. Kontakte sind auch in der Unterwelt ein sehr wichtiges Gut. Hoffentlich hat sich der ehemalige Tennis-Star nicht schon zu sehr darin verrannt…