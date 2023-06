Boris Becker: Mega Zoff! Jetzt ist die Hochzeit in Gefahr

Eigentlich sind Boris und Lillian doch glücklich. Der Ex-Tennisstar deutete Heiratspläne an: "Sie ist die Liebe meines Lebens. Eine kluge Frau. Ich hoffe, ich bleibe für immer und ewig mit ihr zusammen."

Doch der Hochzeitsplan scheint in Gefahr. So wie sie sich hier auf offener Straße streiten. Lillian schaut grimmig, fuchtelt mit den Händen, diskutiert. Boris steht mit versteinertem Gesicht da. Wo rum es bei dem Wortgefecht geht? Das ist bei der Lautstärke schlecht zu verstehen. Aber es sind feurige Emotionen im Spiel. Und die schnelle Versöhnung gibt’s auch nicht. Denn nach wenigen Minuten rauschen die beiden davon. Lillian mit energischem Schritt vorweg. Boris trottet hinter ihr her. Die Stimmung so schlecht wie das Wetter an diesem Tag in Rom: Regen, neun Grad!

"Um ein Champion zu sein, muss man glauben, dass man unbesiegbar ist", sagte Lilian mal über ihren Boris. "Aber im Leben muss man sich Fehler eingestehen." Boris jedoch fällt das schwer. Und so kommt es zum Streit …

