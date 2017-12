Boris Becker: Neuer Skandal um den Ex-Tennisprofi!

Dieser Tennisschläger sorgt für ganz schön viel Wirbel! Als Boris Becker im Juni bei "Bares für Rares" auftratt, hatte er einen besonderen Schatz dabei. Er versteigerte den Tennisschläger, mit dem er 1999 sein letztes Wimbledon-Match spielte.

Boris Becker: Der Schläger wurde für 10 000 Euro ersteigert

Für stolze 10 000 Euro ging der Schöger weg. Doch dann der Skandal. Ein Paar Wochen nach der sendung wurde an den Käufer der falsche Schläger versendet. "Es sieht leider ziemlich klar danach aus, dass in unserer Sendung nicht der Schläger verkauft wurde, der versprochen und in der Show besprochen wurde", heißt es in einem Schreiben der Produktionsfirma, das "Bild" vorliegt.

Boris Becker: Sein Anwalt klärt auf

Auf Anfrage von "Bild" erklärt der Anwalt von Boris Becker, Christian Moser: "Tatsächlich wurde zunächst versehentlich der falsche Schläger übergeben, der jedoch absolut baugleich mit dem Schläger aus 1999 ist."

Mittlerweile hat der Käufer das Original aber bekommen.