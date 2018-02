Boris Becker: Schockierende Betrugs-Enthüllung

Neuer Ärger im Pleite-Drama: Plötzlich sind seine wertvollen Pokale weg....

Um wenigstens einen Teil seiner Millionen-Schulden zu begleichen, sollte Boris Becker (50) seine Sport-Trophäen zu Geld machen. Doch die wertvollen Pokale sind plötzlich weg – keiner weiß, wo sie sind! Kann das wirklich wahr sein?

„Mehrere Trophäen aus der Karriere von Herrn Becker sind verschwunden. Er kann sich nicht erinnern, wo sie sind“, heißt es in einem öffentlichen Such-Aufruf seines Insolvenzverwalters. Wie bitte? Allein die drei Wimbledon-Pokale (1985, 1986, 1989) sind mehr als eine Million (!) Euro wert. Neben ihnen fehlen die Sieger-Tophäen der Australien Open 1991 und 1996, des Presidents Challenge Cups (1985,1989) und des Renshaw Cups (1989).

Was verschweigt Boris Becker?

Der plötzliche „Gedächtnisverlust“ von Boris macht misstrauisch und zugleich wütend. Denn seit letztes Jahr das Pleite-Drama begann (er soll bis zu 61 Millionen Euro Schulden haben), verstrickt er sich immer wieder in Ungereimtheiten. So verkaufte er in Horst Lichters (56) Trödelshow „Bares für Rares“ einen gefälschten Wimbledon-Schläger für 10 000 Euro.

Und nicht nur das: Den Erlös wollte er an „Ein Herz für Kinder“ geben – doch die Spende kam nie an. Glaubt er selbst noch, was er sagt? „Er machte keine Angaben dazu, wer das Geld bekommen hat“, so sein Anwalt Christian-Oliver Moser. Es scheint so, als sitze Boris das einjährige Insolvenzverfahren in England nur ab. Jetzt hat er noch ein halbes Jahr vor sich. Boris Becker sagt ganz offen: „Die Uhr läuft für mich!“

Ob er sich in der Ehe mit Lilly (41) auch so rücksichtslos verhält? Schon lange wirkt das Model nicht mehr glücklich – sie schloss sogar eine Scheidung nicht aus. Wenn Boris so weitermacht, verliert er vielleicht bald seine wichtigste Trophäe...