Boris Becker: So steht es wirklich um seine Ehe mit Lilly!

Seit Wochen brodelt die Gerüchteküche: Kriselt es in der Ehe von Boris Becker und seiner Frau Lilly? Stehen sie sogar kurz vor der Trennung? Jetzt meldet sich das Paar selbst zu Wort!

Boris Becker: Statement zu den Trennungsgerüchten

Über ihren Anwalt Christian-Oliver Moser lassen Boris Becker und Lilly jetzt über ein Presseschreiben ausrichten: "Frau und Herr Becker stecken weder in einer Ehekrise, noch beabsichtigen unsere Mandanten, sich zu trennen."

Die Gerüchte um eine Trennung hielten sich hartnäckig

Boris Becker und seine Lilly sind mittlerweile seit fast neun Jahren verheiratet. Doch gerade in der letzten Zeit wollten die Gerüchte um einen Ehekrise nicht abnehmen. Lilly schwebte in der letzten Zeit immer öfter alleine über die roten Teppiche und überraschte mit einem völlig neuen Look. Doch offenbar alles heiße Luft....