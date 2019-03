Boris Becker: Spekulationen um eine neue Freundin!

Reddit this

Wieder in festen Händen? Nach der Gerichtsverhandlung um seine Scheidung soll Boris Becker mit einer neuen Dame an seiner Seite gesichtet worden sein...

Die Gerüchteküche brodelt!

Der Scheidungsprozess von und Noch-Ehefrau Lilly ist in vollem Gange - doch dieses Model soll die neue Fraum im Leben des ehemaligen Tennis-Profi sein!

Boris Becker: Er verbringt den Abend mit diesem Model

Wie die Bild Zeitung berichtet, habe Boris Becker den Donnerstagabend nach einer schwierigen Gerichtsverhandlung mit Ex in London im Nobel-Restaurant "C London" ausklingen lassen.

Wie es heißt, soll der frühere Sportler das Restaurant erst in den Morgenstunden verlassen haben - das jedoch nicht alleine: So sei Jura-Absolventin und Model Layla Powell Becker mit Boris Becker in seinem Wagen davongefahren.

Boris Becker wollte sich bisher nicht zu den Gerüchten um eine neue Dame an seiner Seite äußern; auf Anfrage der BamS erklärte sein Management knapp:

"Boris ist Single."

Es scheint, als ob sich der Beziehunsstatus des Tennis- bald ändern könnte - so hatte Boris Becker selbst erst vor Kurzem noch verkündet, einer neuen Romanze gegenüber offen eingestellt zu sein...