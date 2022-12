Boris Becker: Trennung statt Traumhochzeit?

Sobald er ein freier Mann ist, sollen die Hochzeitsglocken läuten. So hatte sich Boris Becker das gewünscht. Schließlich bewies seine Freundin Lilian de Carvalho Monteiro schon, dass sie in guten und in schlechten Zeiten an seiner Seite bleibt. Doch wie lange wird das noch so sein? Gibt es bald eine Trennung statt einer Traumhochzeit?

