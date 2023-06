Boris Becker: Überraschender Neuanfang

In den Monaten seit seiner Haftentlassung lösten die öffentlichen Auftritte der Tennislegende eher fassungsloses Kopfschütteln aus als wohlwollendes Verständnis. Auf der Berlinale ließ Bobbele sich wie ein Held feiern, seine Ego-Show gipfelte in einem unerhörten Arroganz-Anfall, mit peinlichen Äußerungen demütigte er seine Tochter Anna. Und mit seiner ausgeprägten Vorliebe für Luxus in allen Formen stieß der hoch verschuldete Ex-Sportprofi seine Gläubiger immer wieder vor den Kopf. Kurzum: Boris Becker hätte reichlich Bedarf, sein Image zu polieren und sollte dringend an sich arbeiten, um nach seiner Zeit im Knast wieder auf die Beine zu kommen – und tatsächlich stehen die Chancen für einen Neustart entgegen allen Erwartungen recht hoch, wie sich nun in Hamburg zeigte. Becker war einer der namhaften Redner bei der betont coolen OMR-Messe in der Hansestadt, wo das Who-is-Who der digitalen Marketing-Welt zusammenkam. Im Vorfeld hatte sein Auftritt für hitzige Diskussionen bis hin zu Boykott-Aufrufen gesorgt, weil Boris, der wegen Insolvenzverschleppung zu einer Gefängnisstrafe verurteilt worden war, nicht der passende Speaker für ein solches Event sei. Doch allen Kritikern zum Trotz überraschte der frühere Tennisspieler mit einem auffallend sympathischen und reumütigen Gespräch, zeigte sich angenehm reflektiert. "Ich kann die Schuld niemandem in die Schuhe schieben, auch wenn ich falsch beraten wurde", stellte er klar. Er sei ganz allein schuld an seiner Situation, werde aber nicht aufgeben: "Jeder kann mal hinfallen, aber das Geheimnis ist, wieder aufzustehen." Außerdem sei er auf dem besten Weg, seine Insolvenz bald zu beenden, betonte er. Zum ersten Mal hat man das Gefühl, dass es für ihn in die richtige Richtung gehen könnte. Becker strotzt vor beruflichem Ehrgeiz, schmiedet Pläne, arbeitet als Sport-Experte, hat eine eigene Fashion-Marke, eine Tennis-Akademie unter seinem Namen und sich seriöse Berater mit ins Boot geholt. Und auch privat wirkt Boris glücklicher und ausgeglichener denn je, anders als in bisherigen Beziehungen scheint er die Bedürfnisse seiner Partnerin vor seine eigenen zu stellen. Außerdem versucht er – mit bisher wenig Erfolg – das schwierige Verhältnis zu seiner Tochter zu kitten. Wie es aussieht, hat seine Haftentlassung tatsächlich ein neues Zeitalter in seinem Leben eingeläutet. Dieses Mal soll alles anders laufen, und die Prognosen stehen nicht schlecht, wie PR- und Medienprofi Carsten Borgmeier gegenüber "Closer" einschätzt: "Aus meiner Sicht befindet sich Boris Becker gerade auf dem richtigen Weg. Seine Aufritte werden deutlich hochwertiger. So war er z.B. gerade einer der großen Speaker auf der weltbekannten Digital-Messe OMR in Hamburg. Das sind die Kategorien, in denen sich Becker aus PR-Sicht bewegen muss. Keine Shop-Eröffnungen oder Realityshows mehr! Auch in Interviews gibt er sich reflektierter und auch ein Stück weit geläutert. Ich denke auch, dass ihm der Umzug mit Lilian nach Mailand guttun wird, dort kann er Kraft tanken und zur Ruhe kommen. Nach den vielen negativen Schlagzeilen der letzten Jahre braucht Boris wieder eine Rückkehr zu seinen wahren Stärken als Tennisexperte und Speaker. So könnte es ihm gelingen, sein Image wieder aufpolieren."

Bleibt nur zu hoffen, dass Boris sich an seine Vorsätze hält und nicht doch in alte Muster zurückfällt …

