Boris Becker & Anna Ermakova: Miese Masche! Ihr Bluff ist aufgeflogen

"Ich kann eigentlich ganz gut mit Zahlen umgehen, ob Sie es glauben oder nicht", erzählte Boris zuletzt selbstbewusst dem Wirtschaftsfachblatt "Financial Times". Sogar seine Tochter habe er in Finanzfragen beraten: Vor ihrer Teilnahme bei "Let’s Dance" half er dem Nachwuchs-Model bei den Gagenverhandlungen. Becker: "Wir haben ein bisschen über ihr Honorar gesprochen, und sie hat meinem Rat vertraut, wie man blufft", plaudert der gefallene Ex-Weltstar aus. Oha! Hohe Gagen rausholen, den eigenen Vorteil suchen, Gläubiger fallenlassen, trotz Millionen-Schulden das Geld mit beiden Händen ausgeben – dafür wurde Boris zuletzt stark kritisiert.

Für seinen Ruin macht Becker inzwischen übrigens seine Frauen verantwortlich: "Ich hatte hohe Ausgaben, weil ich drei Familien finanzieren musste." Aha! Stimmt natürlich: Annas Mutter Angela Ermakova erhielt damals eine einmalige Unterhaltszahlung in Höhe von 5 Mio. Euro plus weitere 5000 Euro pro Monat. Aktuell streitet er mit Noch-Ehefrau Lilly über die Zahlungen für Sohn Amadeus – eine Einigung liegt in weiter Ferne, zuletzt zahlte Boris überhaupt keinen Unterhalt. Obwohl er am liebsten auf sich selbst höre, darf heute zumindest Freundin Lilian einen Blick auf seine Konten werfen, so Boris: "Ich erlaube es ihr, weil ihr Rat sich bewährt hat." Vielleicht sollte Anna bei Geldthemen auch lieber Lilian fragen …