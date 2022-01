Boris Becker & Freundin Lilian de Carvalho Monteiro: Hochzeit und ein Baby!

An der Seite dieser Frau aus São Tomé und Príncipe (Land in Zentralafrika) wirkt die deutsche Tennis-Legende so zufrieden wie lange nicht mehr. Die kluge Risiko-Analystin mit den drei Uni-Abschlüssen spornt ihn stets an, das Beste aus sich herauszuholen. Boris postete sich zum Beispiel aus einem Fitnessraum, wo er auf dem Crosstrainer schwitzte. Für seine Liebste will er sich wieder in Form bringen.

Und auch in finanzieller Hinsicht gibt es einen Hoffnungsschimmer: Eine von Beckers Firmen, BB Private Office, schreibt erstmals wieder schwarze Zahlen. Außerdem hat er einen fetten Werbe-Deal an Land gezogen! Der Insolvenz-Pleitier Becker freut sich für das Vergleichsportal „Check24“ selbstironisch über günstige Kredite.

Es scheint, als hätte der Wimbledon-Held dank Lilian wieder zu alter Stärke gefunden. Sogar Ex-Frau Barbara Becker (55) hat seine Neue wohlwollend in den Patchwork-Clan aufgenommen. Lilian lernte sie und die Söhne (27 und 22) bereits kennen.

"Die beste Lebensform für mich ist 'verheiratet'. Ich bin überzeugt, dass es die dritte Frau Becker geben wird. Ich hoffe, dass ich mit der dritten Frau Becker auch noch mal Kinder bekomme." So äußerte sich Boris Becker vor gut einem Jahr laut "Das Neue" über seine Zukunft. Nun sieht es ganz so aus, als wären die Träume des Ex-Tennisstars zum Greifen nah.