Boris Becker & Lilian: Er lässt die Baby-Bombe platzen!

Boris Becker wurde endlich aus dem Gefängnis entlassen und kann nun endlich in sein neues Leben starten. Besonders seine vier Kinder dürften sich darüber freuen, dass Papa nun endlich wieder in Freiheit ist und Zeit mit ihnen verbringen kann. Und auch die Freundin des Ex-Tennisprofis kann kaum glauben, dass sie ihren Schatz wieder in die Arme schließen kann!