Boris Becker & Lilly Becker: Der Streit um Sohn Amadeus eskaliert komplett

Mittlerweile sind Boris Becker und Lilly Becker schon seit fünf Jahren getrennt. Doch auch nach so langer Zeit schaffen sie es einfach nicht, auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen. Mit ihrer Scheidung geht es nicht voran und auch der gemeinsame Sohn Amadeus sorgt immer wieder für Streit zwischen den einst so glücklichen Turteltauben. Und jetzt zoffen sie sich schon wieder in aller Öffentlichkeit...