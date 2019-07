Boris Becker und Lilly Becker: Neuer Streit um Sohn Amadeus

Was Boris Becker jetzt mit dem kleinen Amadeus machte, kann seiner Ex Lilly nicht gefallen. Eskaliert der Rosenkrieg jetzt erneut?

Fast ein Jahr lang haben sie gestritten – sogar vor Gericht. Es ging um Unterhaltszahlungen und das Sorgerecht für den gemeinsamen Sohn Amadeus (9). Offiziell haben sich Lilly (43) und (51) mittlerweile geeinigt – doch jetzt könnte der Rosenkrieg in die nächste Runde gehen…

Da ist sie wieder. Die immer gleiche Diskussion über Promi-Kinder in der Öffentlichkeit. Viele kommen damit gut zurecht, zum Beispiel die Töchter von Hunziker oder auch der Nachwuchs von Uwe und , der quasi vor den Linsen der Fotografen aufwuchs. Doch bei Amadeus scheint die Lage nicht ganz so klar zu sein. Trotzdem nahm die Tennislegende den Neunjährigen vergangene Woche mit zu einer Großveranstaltung.

Lilly Becker will Amadeus aus der Öffentlichkeit heraushalten

Bei der Eröffnungsfeier des Pferdesport-Turniers CHIO in Aachen warteten unzählige Paparazzi am Rande des roten Teppichs auf den Jungen, der sein Kuscheltier – eine grüne Plüschente – fest an sich drückte. Für Boris war der Termin business as usual, er posierte für die Fotografen, gab Interviews, tauschte sich mit Geschäftsfreunden und Kollegen aus. Und mittendrin der kleine Amadeus. Immerhin hatte Boris vorgesorgt. Sein Sohn wurde von einer Nanny begleitet, die den Jungen irgendwann an die Hand nahm und aus dem Promi-Zirkus führte, damit Papa sein Programm durchziehen konnte. Ein entspannter Papa-Sohn-Ausflug sieht sicher anders aus – aber Boris kennt es nicht anders. Seine Söhne Elias (19) und Noah (25) nahm er ebenfalls oft auf Events mit, auch sie wuchsen im Scheinwerferlicht auf.

Lilly Becker: Bittere Klatsche von Boris! Sie ist völlig fertig

Genau das versucht Boris’ Ex Lilly mittlerweile zu vermeiden. Früher war auch sie eine Freundin von roten Teppichen, nahm Amadeus gerne mit und präsentierte ihren Sohn den Fotografen. Auch auf postete sie ihn stolz – doch mit der Trennung kam der Sinneswandel, Bilder des Kleinen auf sozialen Netzwerken wurden gelöscht. Dass Boris ihren Sohn jetzt mit zu einem Termin nimmt, bei dem Fotografen ihn leicht ablichten können, dürfte ihr nicht gefallen haben. Aber wenn Amadeus bei Boris zu Besuch ist, entscheidet er, was auf dem Programm steht. Ob das in Lillys Sinne ist? Denn die war weit weg – genau genommen 1.360 Kilometer weit am Flughafen der Ferieninsel Ibiza. Aufgeregt telefonierte sie hier mit ihrem Handy. Weil ihr da gerade zugetragen wurde, welche Art von Papa-Sohn-Trip da in Deutschland passiert? Es gibt also wieder Redebedarf bei Lilly und Boris. Und das, obwohl doch alles gerade nach Frieden aussah…

Was läuft mit der schönen Unbekannten? Mit diesem pikanten Flirt versetzte Boris Becker seiner Ex-Frau zuletzt einen Stich: