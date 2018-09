Boris Becker: Wunderbarer Neuanfang mit Barbara!

Noch immer steckt Boris Becker (50) mitten im Trennungskrieg mit Lilly (42). An eine neue Liebe ist da kaum zu denken. Doch plötzlich taucht eine Frau auf, die offenbar eine wichtige Rolle in seinem Leben spielt – und sie ist keine Unbekannte! Boris & Lilly Becker: Jetzt eskaliert der Sorgerechtsstreit!

Sie haben sich beide verändert – und doch sind sie Seelenverwandte. Während Barbara ihr Leben in Ruhe in den USA führte, versank Boris in den letzten Jahren im Chaos. Die Ehe mit Lilly scheiterte, sein Pleitedrama machte weltweit Schlagzeilen. Und jetzt plötzlich sind die ertrauen Momente, das blinde Verständnis wieder da! Boris und (51) wirken glücklich und unbeschwert. Auf der Geburtstagsfeier ihres gemeinsamen Sohnes Elias (19) traf sich das Ex-Ehepaar in New York. Stolz veröffentlichte ihr Sohn den Schnappschuss mit seinen geliebten Eltern. Es wirkt wie ein Neuanfang für ihre Liebe, die in Wahrheit niemals starb.

Finden Boris und Barbara wieder zueinander?

Obwohl der Tennis-Star sie in ihrer Ehe betrogen hat, ein Kind mit einer anderen Frau zeugte, konnte er stets auf die 51-jährige Barbara zählen. Ihre Söhne Noah (24) und Elias waren immer das Band, das sie auf ewig verbindet. Und Barbara Becker hat die Stärke und Zuversicht, die ein wankelmütiger Ex-Sportler wie Boris braucht, um glücklich zu sein.

So scheiterte ihre Ehe

Rückblick: 1993 heiratete er die schöne Barbara Becker. Doch die berühmte Besenkammer-Affäre zerstörte die Liebe, 2001 folgte die Scheidung. Babs sagte dennoch immer wieder: „Familie ist Familie!“ Ein Vertrauter von Boris verriet sogar: „Die beiden sind seelenverwandt, stehen sich näher denn je!“

Seit der Trennung von Boris hatte sie kein Glück in der Liebe, selbst ihre Ehe mit Arne Quinze (46) hielt nur zwei Jahre. Vielleicht, weil alle Boris nicht das Wasser reichen konnten? Dürfen wir uns jetzt etwa auf ein Happy End freuen?