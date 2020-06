Boris Becker: Verzweifelter Ausweg aus der Schulden-Falle

Der 49-Jährige nimmt im „King‘s Casino“ in Rozvadov (Tschechische Republik) an dem Turnier der „World Series of Poker Europe“ teil, wie "Bild" berichtet. Das Startgeld soll bei 111.111 Euro liegen. Woher Boris Becker diese Summe nimmt, ist nicht ganz klar. 10.000 Euro soll er davon selbst bezahlt haben, der Rest setzt sich aus anderen Quellen zusammen.