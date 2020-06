Boris Entrup: 3 ultimative Tipps für den richtigen UV-Schutz!

„Tagsüber nur mit hohem (ich empfehle LSF 50) Lichtschutzfaktor raus. Lichtschutz braucht man IMMER, auch im Winter! Außerdem so wenig und so leichtes Make-up wie möglich, damit die Haut nicht zugekleistert wird. Es gibt auch Foundation und Puder mit Lichtschutzfaktor. Sich am besten nie der vollen Sonne aussetzen. “

Boris Entrup