Boris & Lilly Becker: Drama um Amadeus spitzt sich zu!

"Am wichtigsten ist beiden das Wohlergehen des gemeinsamen Sohnes Amadeus“, das ließen Boris (51) und Lilly (42) Becker im Juni verkünden.

Knapp ein halbes Jahr nach der Trennung scheinen die Noch-Eheleute diesen Satz inzwischen vergessen zu haben. Stattdessen liefern sie sich eine üble Schlammschlacht. Nachdem vergangene Woche herauskam, dass der Drogentest, den Lilly im September auf Boris’ Initiative hin abgeben musste, positiv ausgefallen ist, geht es nun in die nächste Runde. Zwar soll sie nur als „Gelegenheits-Konsumentin“ eingeordnet worden sein, das heißt, sie ist nicht süchtig.

Wer bekommt das Sorgerecht für Amadeus?

Dennoch kann das Ergebnis für Lilly fatale Folgen haben: Im Dezember treten die Parteien zu einer erneuten Anhörung vors Familiengericht. Noch ist nicht klar, wie der Test bewertet wird. Es ist ja nicht nur der Test, es sind auch ihre früheren Äußerungen über ihren Alkoholmissbrauch. So gestand sie freimütig nach Boris’ Insolvenz: „Ich habe mich komplett gehen lassen: zu viel getrunken, zu viel geraucht, zu häufiges Ausgehen.“ Gern postet sie sich mit ihrem Lieblingsgetränk Rosé-Champagner. Nicht auszuschließen, dass das Gericht aufgrund dieser Faktenlage entscheidet, dass Amadeus künftig besser bei seinem Vater aufgehoben ist als bei seiner Mutter. Schließlich ist der Konsum von Rauschmitteln kein Kavaliersdelikt, und Lilly wäre nicht die Erste, der deswegen das Sorgerecht entzogen werden würde.

Kann sich Boris Becker um seinen Sohn kümmern?

Doch ist es das, was Boris will und auch zu leisten imstande ist? Der Ex-Tennis-Star ist beruflich ständig unterwegs, ob als Tennis-Experte fürs , als Poker-Spieler oder als Stargast. Außerdem ist er gesundheitlich angeschlagen. Amadeus geht in London zur Schule, er braucht einen Elternteil, der beständig bei ihm ist. Kann das Boris überhaupt leisten? Aus seinem Umfeld ist zu hören, dass er das alleinige Sorgerecht gar nicht anstrebt, sondern nur ein regelmäßiges Umgangsrecht fordert. Doch wenn das Gericht nun zu Ungunsten von Lilly entscheidet, muss er sich der Verantwortung stellen. Ob er will oder nicht, ob er kann oder nicht. Egal wie das Gericht entscheiden wird, einen Verlierer gibt es bereits: Amadeus, denn er ist bereits in dem Alter, in dem er die Schlagzeilen über seine Eltern wahrnimmt – und das kann ihm nicht gut tun.