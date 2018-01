Boris & Lilly Becker: Ehe-Drama im Urlaub

Immer wieder beteuern Boris und Lilly Becker, dass sie glücklich miteinander sind. Doch aktuelle Fotos werfen viele Fragen auf. Ist ihre Ehe etwa doch am Ende?

Boris & Lilly Becker: Ehe-Krise! Folgt jetzt die Scheidung?

Auf Instagram teilten die beiden Schnappschüsse aus ihrem Urlaub im Schnee. Doch was eigentlich als Familienurlaub gedacht war, endete anders als geplant. Das Paar posierte getrennt voneinander für die Kameras. Es gibt nicht ein Foto, auf dem die beiden gemeinsam zu sehen sind, sich vielleicht sogar umarmen oder an den Händen halten. Es wirkt fast so, als hätten sie diesen Urlaub nur angetreten, um Amadeus eine Freude zu machen.

Ein Beitrag geteilt von Boris Becker (@borisbeckerofficial) am Jan 4, 2018 um 8:34 PST

„Es ist das Wichtigste für mich, eine gute Mutter zu sein und Amadeus zu zeigen, was im Leben passiert“, erklärte Lilly noch vor einigen Wochen. Von ihrer Liebe zu Boris war keine Rede.

War dieser getrennte Familienurlaub vielleicht sogar der Anfang vom Ende?