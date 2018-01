Boris & Lilly Becker: Ehe-Krise! Folgt jetzt die Scheidung?

Es stand schon mal besser um die Ehe von Boris Becker und seiner Lilly. Aktuell machen die beiden eine schwere Zeit durch. Dass Boris für pleite erklärt wurde, ist eine große Belastung für das Paar. Stehen sie womöglich schon kurz vor der Scheidung?

In Interviews erweckt Lilly in letzter Zeit immer mehr den Eindruck als habe sie allmählich die Nase gestrichen voll von ihrem verschuldeten Ehemann. Ihre niederschmetternde Antwort auf die Frage, woher sie die Kraft in der Krisen-Zeit nimmt, lautet: „Du musst!“ Klingt nicht gerade so als stehe sie Boris gerne zur Seite.

Boris Becker: Abschied für immer! Schockierende Zukunfts-Beichte

„Es ist das Wichtigste für mich, eine gute Mutter zu sein und Amadeus zu zeigen, was im Leben passiert“, stellt sie außerdem klar. Während sie immer wieder beteuert, wie sehr sie den gemeinsamen Sohn Amadeus liebt, findet sie für ihren Mann keine warmen Worte mehr. Man kann nur hoffen, dass das Paar seine Ehe nochmal retten kann. Im Sommer sollen Boris’ Schulden getilgt sein, vielleicht kehrt dann ja wieder Harmonie im Hause Becker ein?