Reddit this

Im Mai gaben Boris und ihre Trennung bekannt. Trotzdem zeigten sie sich freundschaftlich und machten deutlich, auch weiterhin in der gemeinsamen Villa in London wohnen zu wollen. Doch vor einigen Tagen flogen bei den beiden so dermaßen die Fetzen, dass die Polizei einschreiten musste, um die Situation zu beruhigen.

Besonders bitter: Als der Streit eskalierte, waren auch der gemeinsame Sohn Amadeus, sowie Elias (aus der geschiedenen Ehe mit ) im Haus. Doch was war der Grund für den heftigen Streit?

Hat Boris schon die nächste Frau am Start?

Möglicherweise sorgte Boris mit seiner jüngsten Flirt-Offensive am Centre Court für das schreckliche Drama. Dort turtelte die Tennis-Legende mit der feurigen Moderatorin Melanie Sykes, die durchaus in sein Beuteschema fällt. Die Tochter englisch-indischer Eltern hat –genau wie Boris- bereits zwei gescheiterte Ehen hinter sich.

Die Fotos ihres Noch-Ehemannes und der temperamentvollen -Schönheit dürften Lilly sehr schmerzen. Keine Frau dürfte es besonders angenehm finden, schon so schnell von einer neuen Flamme ersetzt zu werden…