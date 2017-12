Boris & Lilly Becker: Trennungs-Drama zu Weihnachten

Der Blick: müde und erschöpft. Ihre Stimme: bestimmend, aber leise. Lilly Becker wirkt in letzter Zeit angeschlagen. Der Trubel um ihren Mann ging nicht spurlos an ihr vorbei. Jetzt offenbaren die neuesten Aussagen, dass es in der Ehe mit Boris (50) nicht mehr gut steht. Wird das womöglich ihr letztes Weihnachts-Fest als Familie?

„Wer mit Boris Becker zusammen ist, muss einiges abkönnen. Es gibt gute Zeiten und schlechte Zeiten“, erzählte die Niederländerin erst vor Kurzem. Die Situation hat sich durch die Pleite ihres Mannes sicher nicht verbessert. Besonders die für Lilly überraschende Insolvenz – bis zuletzt wusste sie nichts von der prekären Lage – scheint ihr dabei mehr zuzusetzen, als sie bisher zugeben wollte. Zwar sagt sie öffentlich, dass diese Erfahrung sie noch stärker gemacht hat. Doch in ihrem tiefsten Inneren macht sich auch Enttäuschung breit – darüber, dass ihr der eigene Ehemann die Wahrheit eiskalt verschwieg.

Wurde bei Lilly Becker aus Liebe Mitleid?

Aber viel schlimmer ist, dass aus Liebe Mitleid wurde. Das belegen die jüngsten Aussagen. „Wenn eine Person Hilfe nötig hat, dann bleibst du doch bei dieser Person“, sagte Lilly gerade. Wahrscheinlich fühlt sie sich als Ehefrau verpflichtet, ihrem Mann zur Seite zu stehen: In guten wie in schlechten Zeiten – so hat sie es versprochen. Doch wie lange noch? Das Vertrauen, die Basis für eine Beziehung, ist in diesen stürmischen Zeiten vollends zusammengebrochen!

Boris & Lilly Becker: Längst getrennt?

Zweifel an der Ehe scheint sie auch schon im Sommer gehabt zu haben. In der TV-Show „Global Gladiators“ hatte Lilly ausgerechnet Boris’ Dauerrivalen Oliver Pocher (39) gestanden: „Er ist schon lange gemein zu mir!“ Und gegenüber Teilnehmerin Nadine Angerer (39) sagte sie zum Thema Scheidung: „Ich weiß nicht. Sag niemals nie!“

Nach ewiger Liebe und einem Treuebekenntnis hört sich das alles nicht an! Wenn es für Boris also blöd läuft, ist er am 20. Juni zwar die Schulden los – aber vielleicht auch seine Ehefrau...