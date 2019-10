Wie jetzt berichtet wird, hat einen Plan entwickelt, wie sie an pikante Informationen kommen will, um sie vor Gericht gegen ihren Ex zu verwenden...

Brad Pitt: Neue Freundin!

Angelina Jolie hat einen neuen Mann an ihrer Seite

Plötzlich hat Angelina Jolie einen neuen Mann an ihrer Seite - und der ist kein Unbekannter: Noch vor drei Wochen sahen wir ihn als Brad Pitts Leibwächter beim Filmfest in Venedig. "Er gehört zu seinem engsten Kreis", versicherte damals ein Organisator des Festivals. "Brad vertraut diesem Mann zu 100 Prozent". heißt es gegenüber "InTouch". Aber genau dieser Mann wurde jetzt von Angelina angeheuert. Ein Zufall? Wohl kaum. Professionelle Bodyguards gibt es viele. Einen, der alles über ihren Ex weiß, nur einen einzigen. Und für Angelina ist gerade jede Information wichtig, jedes kleine Detail entscheidend. Denn noch immer ist die Scheidung von Brangelina nicht durch...

Angelina will Brad in den Dreck ziehen

Seit der Trennung 2016 zoffen sie sich mithilfe von Top-Anwälten um Unterhaltszahlungen, Vermögensverhältnisse und das Umgangsrecht für die gemeinsamen Kinder Vivienne, Knox, Pax, Shiloh, Maddox und Zahara. Aber Angelina geht es auch um Rache. Sie will Brad als schlechten Menschen und als noch übleren Vater darstellen. Das geht allerdings nur, wenn sie jemanden hat, der sie mit den nötigen Informationen füttert - diese zu finden, wird immer schwerer. Vor allem, nachdem Brad gerade in der "New York Times" einen öffentlichen Seelenstriptease hinlegte. "Ich hatte es zu weit getrieben und erst jetzt dem Alkohol abgeschworen", bekannte er sich da zu seiner Sucht. Auch von Drogen habe er lange nicht die Finger lassen können: "Ich kiffte bis zur Vergesslichkeit." Eine mutige Beichte, für die der Schauspieler gefeiert wird. Aber die Angelina jetzt offenbar überprüfen will. Ist Brad heute wirklich so clean, wie er vorgibt? Gab es keinen einzigen Drink, keinen Joint in Venedig? Kaum jemand könnte ihr diese Fragen besser beantworten als Brads Bodyguard…

