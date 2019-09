Brad Pitt: Bitterböse Klatsche für Jennifer Aniston!

Reddit this

Brad Pitt schießt jetzt öffentlich gegen Jennifer Aniston! Ist das Liebescomeback damit in Gefahr?

Sind und wieder ein Paar - oder sind sie es nicht? Seit Wochen brodelt die Gerüchteküche. Erst kürzlich wurden die beiden gemeinsam bei einem Autohändler erwischt. Mittlerweile soll sogar Jennifer enges Umfeld Bescheid wissen. "Jen gab Freunden gegenüber kürzlich zu, dass sie es noch einmal mit Brad versucht und dass sie beide mit ganzem Herzen dabei sind. Jen versicherte allen, dass Brad ein anderer Mann ist. Er habe sein Leben geändert und sei nun wieder der Mann, in den sie sich all die Jahre zuvor verliebt hatte", berichtete ein Insider der "OK!". Doch ist sie da vielleicht etwas voreilig?

Brad Pitt & Jennifer Aniston: Liebescomeback! Schluss mit den Geheimnissen

Brad Pitt: "Es war nicht der Lottogewinn, den man von außen vermutet hat"

In einem Interview mit der "New York Times" packte Brad jetzt alle schmutzigen Details aus seinem Leben aus. Er sprach nicht nur über seine jahrelange Alkohol- und Drogensucht, sondern auch über seine verflossenen Beziehungen. "Es war nicht der Lottogewinn, den man von außen vermutet hat", gab er zu. Autsch, das hat gesessen! Was Jennifer wohl zu der ehrlichen Beichte sagt? Unklar. Lässt sich nur hoffen, dass das Liebescomeback deswegen nicht wieder auf Eis liegt...

Brad hat einen fiesen Racheplan gegen Ex geschmiedet! Alle Details erfahrt ihr im Video: