Brad Pitt: Eiskalte Rache von Angelina Jolie! Jetzt verliert er alles

Dieser Flirt könnte Brad Pitt sehr teuer zu stehen kommen… Und damit sind nicht die Kosten für Flug und Verpflegung gemeint! Denn nachdem der 56-Jährige kürzlich in schönster Rosé-Laune mit Model Nicole Mary (27) nach Südfrankreich jettete, hat Noch-Ehefrau Angelina Jolie nun im Scheidungskampf die finale Eskalationsstufe gezündet!

Die 45-Jährige fand es wohl nicht so witzig, dass sich Brad mit seiner jungen Gespielin ausgerechnet auf dem gemeinsamen Weingut vergnügte. Immerhin hatten sich Angelina und Brad auf Château Miraval 2014 das Jawort gegeben. „Angie ist außer sich und völlig fassungslos, dass Brad ausgerechnet diesen Ort für sein Date wählte“, verriet jetzt ein Vertrauter der Schauspielerin dem „Sunday Mirror“. „Das ist demütigend!“ Und weiter: „Sie tobt vor Wut und hat auch schon ihre Anwältin kontaktiert, um ihn fertigzumachen!“

Zwischen Brad und Angelina knallt's

Klingt nicht unbedingt nach der von Brad erhofften friedlichen Einigung im Sorgerechtsstreit um die Kinder… Ein herber Rückschlag für den Schauspieler, der in den letzten Monaten alles dafür getan hatte, um die Lage zwischen sich und seiner Ex etwas zu entspannen. Zuletzt durfte er die Kids sogar mehrfach in Angelinas Villa besuchen. „Sie haben die Quarantäne genutzt, um eine Familientherapie zu machen“, weiß der Insider. „Sie wollten einen Weg finden, um sich endlich zu einigen. Und zwar ohne einen Richter.“