Brad Pitt: Erschütterndes Drama um Sohn Maddox!

Erst vor kurzem wurde berichtet, dass sich Brad und die Kinder dank einer Therapie wieder angenähert haben. Mittlerweile sollen der Hollywood-Star und Ex-Frau Angelina sich sogar das Sorgerecht teilen. "Die jüngeren Kinder verbringen abwechselnd Zeit in ihren Häusern und Brad liebt es, so viel Zeit wie möglich mit ihnen zu verbringen. Er wirkt viel glücklicher", so ein Bekannter gegenüber dem Magazin "People".