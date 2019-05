Brad Pitt: Erwischt! Ist SIE seine neue Freundin?

Reddit this

Ist Brad Pitt etwa frisch verliebt? Der Hollywood-Star wurde jetzt mit einer brünetten Dame in Venedig gesichtet...

hatte in der Vergangenheit einfach kein Glück mit den Frauen. Im September 2016 reichten er und die Scheidung ein. Seitdem liefern sich die beiden einen bitterbösen Rosenkrieg. Immer wieder gibt es Zoff wegen des Sorgerechts für die gemeinsamen Kinder.

Romantischer Ausflug in Venedig

Hat Brad jetzt etwa Trost bei einer neuen Frau gefunden? Paparazzi erwischten den Schauspieler mit einer weiblichen Begleitung in Venedig. Die beiden schlenderten durch die Hafenstadt, unterhielten sich und lachten miteinander. Wer die brünette Dame ist? Das ist leider nicht bekannt.

Brad Pitt: Dieser drastische Schritt ändert alles!

Allerdings ist es gut möglich, dass die beiden nur befreundet sind. Wenig später stießen nämlich noch weitere Freunde zu den beiden hinzu, u.a. Brads Kumpel Thomas Houseago.

Liebes-Chaos bei Brad Pitt

Über das Liebesleben von Brad Pitt wurde in letzter Zeit so einiges gemunkelt. Erst kürzlich kamen Gerüchte auf, dass die neue Frau an seiner Seite ist. Die beiden sollen immer wieder auf Kuschelkurs gegangen sein. Und auch ein angebliches Liebescomeback mit Jennifer Aniston sorgte kürzlich für Schlagzeilen. Doch welche Frau wirklich Brads Herz erobert hat, weiß er wohl nur selbst...