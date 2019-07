Brad Pitt: Es reicht! Er hat endgültig die Schnauze voll

Was wäre ohne ? Seit fast 40 Jahren dreht der Schauspieler mittlerweile Filme. Unvergessen: Seine Auftritte in "Fight Club", "Ocean's Eleven" oder "Inglourious Basterds". Doch jetzt will sich Brad zur Ruhe setzen...

Schluss mit der Schauspielerei

Denn das Alter geht auch an Mr. Sexy nicht spurlos vorbei. Obwohl man es ihm nicht ansieht, hat Brad mittlerweile 55 Jahre auf den Buckel. Mittlerweile Brad lieber hinter, statt vor der Kamera. In letzter Zeit war er vor allem als Produzent aktiv. "Ich werde immer weniger und weniger machen. Ich glaube wirklich daran, dass es insgesamt ein Geschäft für jüngere Männer ist", erklärte der Schauspieler im Interview mit der australischen "GQ". Die Fans wird diese Aussage sicherlich nicht erfreuen.

Ist das sein Abschieds-Auftritt?

Kleines Trostpflaster: Am 15. August startet der mit Spannung erwartete Film "Once Upon a Time... in Hollywood" von Kult-Regisseur in den deutschen Kinos. Brad spielt darin an der Seite von Leonardi DiCaprio einen gealterten Stuntman. Wie passend...