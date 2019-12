Brad Pitt: Frisch verliebt? Jetzt spricht er Klartext!

Seit der Trennung von Angelina Jolie brodelt die Gerüchteküche um Brad Pitts Liebesleben. In den letzten Jahren wurden ihn schon so einige Frauengeschichten nachgesagt. U.a. soll er mit Schauspileri und Designerin Neri Oxman angebandelt haben. Und auch über ein Liebescomeback mit Jennifer Aniston wurde immer wieder spekuliert. Brad hüllte sich jedoch stets in Schweigen - bis jetzt...

Brad Pitt: Knallharte Rache! Jetzt zahlt er es Angelina Jolie heim

Brad Pitt: "Nichts davon ist wahr"

"Ich lese seit 2004 nicht mehr, was über mich geschrieben wird", erklärt er im Interview mit dem "New York Times Magazine". "Einiges davon trug ich sonst immer mit mir rum und wurde es nicht mehr los. Diese Geschichten haben meine Entscheidungen in Sachen Arbeit und Leben beeinflusst und das war nicht hilfreich." Und dann sprach der Schauspieler auch noch endlich Liebes-Klartext. "Ich weiß nicht, mit wie vielen Frauen ich in den letzten zwei bis drei Jahren etwas gehabt haben soll - nichts davon ist wahr."

Haben und eine heimliche Tochter? Mehr dazu erfahrt ihr im Video: