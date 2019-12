Brad Pitt: Gemeine Rache! Angelina Jolie greift zum letzten Mittel

Größer, höher, weiter! Der Sorgerechtsstreit zwischen Angelina Jolie (44) und (55) geht in die nächste Runde. Diesmal kämpfen die beiden aber ausnahmsweise mal nicht vor Gericht, sondern mitten in Los Angeles auf ihren eigenen Grundstücken! Denn um die Gunst ihrer Kinder Maddox (18), Pax (16), Zahara (14), Shiloh (13) Vivienne (11) und Knox (11) für sich zu gewinnen, gestalten Angelina und der -Star ihre Villen gerade zu richtigen Outdoor-Spielplätzen um. Damit wollen sie vor allem die Jüngeren happy machen!

Brad Pitt und Angelina Jolie buhlen um ihre Kinder

Brad Pitt hat schon vor einigen Wochen ordentlich Kohle in sein Anwesen in Los Feliz investiert – schließlich will er die wenige Zeit, die er mit seinen Kids hat, für sie unvergesslich machen. Eine Kletterwand, ein Baumhaus und eine neue Badelandschaft sind neben dem Mini-Skatepark nur einige Highlights des Kinder-Paradieses in seinem Garten…

Eigentlich kaum zu übertreffen, doch nun will Angelina offenbar nachziehen! Sie reichte bei der Baubehörde in L. A. Pläne für einen Komplett-Umbau ihres Grundstücks ein. Das Ziel: eine deutliche Nachrüstung in Sachen Fun-Faktor! Bisher gibt es bei Angie schließlich nur ein Basketballfeld, ein Trampolin und einen relativ unspektakulären Swimmingpool. Doch jetzt kommt alles neu – koste es, was es wolle! Wer das Häuser-Battle am Ende wohl für sich gewinnt? Das wird sich bald zeigen. Fakt ist: An Langeweile wird ihr Nachwuchs auf keinen Fall mehr leiden...

