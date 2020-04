Brad Pitt: Herber Schlag für Jennifer Aniston!

Reddit this

Es wird nicht ruhig bei ! Seit der Trennung von Angelina Jolie machen immer wieder Gerüchte die Runde, dass Brad mit einer Reihe von Frauen anbändeln soll. So auch jetzt...

Angelina Jolie: Fieser Racheplan gegen Jennifer Aniston!

Liebes-Revival mit Jennifer Aniston?

Erst vor einigen Wochen machte noch die Meldung die Runde, dass Brad Pitt und ein Liebes-Revival feiern sollen. Wie berichtet wurde, soll es zwischen den beiden ein paar intensive Treffen gegeben haben, bei denen sie sich wieder näher gekommen sein sollen. Doch wie es scheint, hat sich Brad mittlerweile eine neue Herz-Dame angelacht. So berichtet nun nämlich eine Quelle, dass der Schauspieler eine Schauspielkollegin Daten sollen, mit der er absolut auf einer Wellenlänge liegen soll...

Hat Brad was mit dieser Schauspielerin?

Wie nun eine Quelle gegenüber " Life" berichtet, soll Brad aktuell ein paar Dates mit Schauspielerin Alia Shawkat gehabt haben: "Sie ist in der Kunstszene in Los Angeles eine große Nummer und seit seiner Scheidung von Angelina verbringt er immer mehr Zeit in dieser Szene. Dadurch haben sie sich angefreundet." Aktuell sollen sie jedoch nur "Freunde" sein: "Brad und Alia interessieren sich beide für Kunst. Daher ihre Verbindung. Er ist ein Fan ihrer Kunst." Wie es beiden den beiden wohl weiter geht? Wir können gespannt sein...

