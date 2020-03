Brad Pitt & Jennifer Aniston: Baby-Hammer nach Liebes-Comeback!

und : Die süße Wahrheit über seine Auszeit! Der Schauspieler will sich vom Filmgeschäft zurückziehen. Warum nur? Wo er doch gerade einen Preis nach dem anderen einheimst? Wir kennen die süße Wahrheit über seine Auszeit...

Brad Pitt will sich zurück ziehen

Schon verdächtig: Zur Verleihung der britischen Filmpreise kam Brad Pitt trotz Auszeichnung erst gar nicht. Und bei den in L.A. sagte der frischgebackene Preisträger, laut "das neue": "Ich werde nun eine Weile verschwinden!" Ist Brad Pitt schauspiel-müde? Nein: Der Grund ist viel erfreulicher. Er bereitet sich auf seine schönste Rolle vor: die als Papa!

Brad uns Jennifer schweben im Baby-Glück!

Ja, es ist so weit: Jennifer Aniston und Brad Pitt werden endlich gemeinsam Eltern - auch wenn es um das Baby einigen Wirbel gab. Weil es einfach nicht klappen wollte, dachten die zwei schon an Adoption. Doch wie so oft geschieht das Wunder erst, wenn man die Hoffnung schon aufgegeben hat. "Jen ist tatsächlich schwanger geworden", verrät ein Freund des Paares. Und deshalb konnte Brad auch nicht zu der Preisverleihung in London fliegen. "Jen leidet akut unter Morgenübelkeit", so der Freund weiter. "Klar, dass Brad da bei ihr blieb und den Auftritt absagte." Er und Jen machen jetzt Urlaub in der Villa von Amal und am Comer See. Die bekamen ja vor knapp drei Jahren Zwillinge. Ist das vielleicht ein Zeichen?

