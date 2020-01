Brad Pitt & Jennifer Aniston: Foto-Sensation! Darauf haben die Fans gewartet

Reddit this

und waren Hollywoods Traumpaar. Seit der Trennung im Jahr 2005 hoffen die Fans auf ein Liebescomeback. Jetzt könnte es tatsächlich soweit sein...

Auf diese Fotos haben alle gewartet

Bei den Screen Actors Guild in Los Angeles wurden die beiden das erste Mal seit Jahren wieder gemeinsam abgelichtet. Auf den Bildern, die im Backstage-Bereich entstanden, wirken die beiden wie zwei frisch verliebte Teenies. Hier eine zärtliche Berührung, da ein intensiver Blick. Läuft da etwa wieder was?

Brad Pitt und Jennifer Aniston bei den Screen Actors Guild Awards Foto: Getty Images

Liebescomeback nach 15 Jahren?

Laut einem Freund des (Ex-)Paares sollen sich Jennifer und Brad tatsächlich wieder annähern. Angeblich ist sogar schon ihr engstes Umfeld eingeweiht. "Jen gab Freunden gegenüber kürzlich zu, dass sie es noch einmal mit Brad versucht und dass sie beide mit ganzem Herzen dabei sind. Jen versicherte allen, dass Brad ein anderer Mann ist. Er habe sein Leben geändert und sei nun wieder der Mann, in den sie sich all die Jahre zuvor verliebt hatte", plauderte die Quelle gegenüber "OK!" aus. Mal sehen, wann sich die beiden zu den Gerüchten endlich zu Wort melden...

