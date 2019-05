Brad Pitt & Jennifer Aniston: Insider packt über ihre Beziehung aus!

Reddit this

hatte es in letzter Zeit nicht einfach mit den Frauen. 2016 trennten er und sich überraschend. Seitdem hoffen die Fans auf ein Liebescomeback mit seiner Ex Jennifer Aniston. Die Chancen stehen gar nicht so schlecht...

Kris Herzog: "Jennifer hatte nur Augen für Brad"

Denn sein ehemaliger Bodyguard Kris Herzog erzählte jetzt gegenüber "Yahoo! ", dass Brad mit Jennifer viel glücklicher war als mit Angelina. "Ich habe nie Streitigkeiten mitbekommen. Ich habe nie Gerüchte über Betrug gehört. Es ist nie etwas Schlimmes zwischen Jennifer und Brad passiert, bevor er Angelina Jolie kennengelernt hat." Er sei sich sicher, dass Jennifer von ganzen Herzen geliebt hat. "Sie hatte nur Augen für ihn. Sie hat nie andere Männer angesehen."Mit Angelina sei es laut dem Insider komplett anders gewesen. "Es ging vor allem darum, das mächtigste Promi-Paar der Welt zu sein", erzählte Kris.

Brad Pitt: Total am Ende! Jetzt kommt die traurige Wahrheit raus

Fiese Klatsche für Angelina Jolie

Es ist nicht das erste Mal, dass Angelina ihr Fett weg bekommt. Erst kürzlich meldete sich eine Bekannte zu Wort. "Ich hatte Dinner mit Brad Pitt und Angelina Jolie, getrennt voneinander. Ich kann mich jedoch nicht mehr erinnern, ob sie zu diesem Zeitpunkt schon verheiratet waren", erzählte Schauspielern Caprice Bourret gegenüber " ". "Brad war toll, Angelina war eine Bi***. Sie hat den ganzen Abend über kein Wort gesagt und hat nur in die Leere gestarrt. Ganz ehrlich: Sie war furchtbar. Brad ist so ein toller Kerl und definitiv eher ein Mann für ." Wer weiß, vielleicht kommt es ja wirklich bald zum langersehnten Liebescomeback...