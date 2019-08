Vor 15 Jahren fiel in Schockstarre. trennte sich von seiner wegen . Doch die mittlerweile ja wieder Geschichte. Kommt es jetzt zum Liebescomeback?

Brad und Jennifer verbringen wieder Zeit zusammen

Laut einem Freund des (Ex-)Paares soll an den Gerüchten wirklich was dran sein. Erst vor wenigen Tagen wurden Brad und Jennifer gemeinsam bei einem Autohändler erwischt. "Sie sahen aus, als hätten sie sehr viel Spaß und lachten über die Witze des anderen. Es sah nicht so aus, als wollten sie sich verstecken oder so. Zusammenzusein schien das Normalste zu sein", plaudert ein Insider jetzt gegenüber der amerikanischen "OK!" aus.

Angelina Jolie & Brad Pitt: Neue Enthüllung! Diese Entscheidung ändert alles

Jennifer hat es bereits verraten

Mittlerweile weiß sogar schon Jennifers engstes Umfeld Bescheid. "Jen gab Freunden gegenüber kürzlich zu, dass sie es noch einmal mit Brad versucht und dass sie beide mit ganzem Herzen dabei sind. Jen versicherte allen, dass Brad ein anderer Mann ist. Er habe sein Leben geändert und sei nun wieder der Mann, in den sie sich all die Jahre zuvor verliebt hatte", so die Quelle weiter. Angeblich hat Jen auch schon Brads Kinder kennengelernt. Die sollen ganz begeistert von ihr gewesen sein. Mal sehen, wann Jen und Brad ihre Liebe endlich offiziell machen...

Fieser Racheplan gegen Angelina Jolie! Womit Brad seiner Ex das Leben schwer macht, erfahrt ihr im Video: