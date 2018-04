Brad Pitt: Jetzt zieht Jennifer Aniston bei ihm ein!

Das wird das Happy End des Jahres: Nachdem die Scheidung von Brad Pitt und Angelina Jolie nun durch ist, zieht seine alte Liebe Jennifer Aniston bei dem Hollywood-Star ein, wie Insider ausplauderten. Offenbar hat sie nicht nur die Schlüssel zu seinem Haus zurückgewonnen - sondern auch zu seinem Herzen...

Für den Neuanfang mit Jennifer kniet sich Brad Pitt richtig ein. Mit dem berühmten Mödeldesigner Frank Pollaro zimmert er gerade einen großen Esstisch zusammen. "Nichts soll die beiden an Angelina Jolie erinnern", verrät eine Freund. "Daher richten sie alles neu ein."

Angelina Jolie fordert Rekord-Unterhalt von Brad Pitt

Jennifer und Brad genießen ihr zweites Glück

Jennifer hat in der Meerblick-Villa in Pacific Palisades bei Los Angeles schon mit dem Umdekorieren begonnen, heißt es. Und sie soll in ihrem 21-Millionen-Dollar-Anwesen schon die Koffer packen. "Das Haus wird über einen Makler angeboten", so Jennifers Bekannter. Das alles geht so schnell, weil sich Brad und Angelina Jolie früher als erwartet über die Scheidungsformalitäten und vor allem das Sorgerecht für die sechs Kinder geeinigt haben.

"Brad darf die Kids bereits jetzt ohne Aufsicht treffen", weiß ein Insider. "Auch Jennifer hat sie schon kennengelernt." Dann steht dem neuen Glück ja nichts mehr im Wege...